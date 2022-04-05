ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland: İlişkilerde yeni bir enerji var

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland NTV'den Selen Yalaz'ın sorularını yanıtladı.

Nuland, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesini uygulama kararını hatırlatarak "Karadeniz bu savaşta geçiş güzergahı olabilirdi neyse ki Türkiye buna izin vemedi." dedi. Türkiye ABD ilişkilerinde yeni bir enerji yakalandığını ifade etti.

Türkiye ABD Stratejik Mekanizma toplantısı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye ABD ilişkileri konularında konuştu.

Montrö vurgusuyla Türkiye'nin tavrına dikkat çeken Müsteşarı Nuland, "Erdoğan’ın iki ülke liderleri Zelenski ve Putin ile olan yakınlığı, ilişkileri bu barış görüşmelerinin Türkiye’de yapılmasına vesile oldu. Bu savaş ortamının bitirilmesi için bir güven ortamı sunuyor. Aynı zamanda Montrö Sözleşmesinin uygulanması konusunda Türkiye’ye müteşekkiriz. Karadeniz’deki gücünüz, coğrafi konumunuz çok önemli. Çünkü Karadeniz bu savaşta geçiş güzergahı olabilirdi neyse ki Türkiye buna müsade etmedi." dedi.

ABD'li Müsteşar savaşın bitmesi için önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi. Nuland, "Hepimiz Putin’i ateşkesi ilan etmesi için zorlamalıyız. Ancak bu şekilde istenen sonuca ulaşabiliriz" diye konuştu.

Ankara'daki görüşmelerde Rusya'ya uygulanan ambargolar da masadaydı. Nuland, "Türk yönetimi ile yaptığımız konuşmalarda bu konuda gerçekten çok hassas ve dikkatli olduklarını belirttiler. Yaptığımız konuşmalarda Rusya’ya ambargoların Türk toprakları üzerinde ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini söylediler. Ama tabi ki bu noktada hep beraber çalışmak önemli. Beraber çalışırsak daha iyi işler başarabiliriz" dedi.

Müsteşar Nuland iki ülke ilişkilerinde yeni bir enerji olduğunu söyledi. Nuland, "NATO müttefiki olarak Türkiye Rusya’dan hava savunması için silah alma kararı aldı. Bu konu bizi endişelendiriyor çünkü NATO’nun işine yaramayacak bir durum. Sanıyorum hem Türk yönetimi hem de Türk vatandaşları Ukrayna’da görüldüğü gibi Rusya’dan mühimmat, hava savunma sistemi alındığında savaş alanında bu silahların Türkiye’ye herhangi bir avantaj kazandırmayacağını net olarak görmüşlerdir. F-16’lar ile ilgili konuşuyoruz. Bu konuda Türkiye’nin taleplerini bekliyoruz bu talepleri aldıktan sonra bu talepleri konuşacağız ve harekete geçeceğiz" dedi.