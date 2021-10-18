ABD Dışişleri: F-35 anlaşmazlığı hakkında Türkiye'yle istişareler devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın F-35 savaş uçakları hakkındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda Türkiye'yle istişare etmeye devam ettiğini söyledi.

Price ABD Dışişleri'nin günlük basın brifingi sırasında "Savunma Bakanlığı, F-35'e dair anlaşmazlıkların çözümü konusunda Türkiye ile istişare içinde kalmaya devam ediyor" dedi.

AKP Hükümeti'nin F-16 satın alma talebine ilişkin de konuşan Price, ABD'nin Ankara'nın talebine karşılık herhangi bir finansman teklifi yapmadığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı '1 milyar 400 milyon doların' ödenmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü.

'S-400 konusunda netiz'

Price basın toplantısında yaptığı açıklamalarda "S-400 konusunda çok netiz. S400 alımı sonucu CAATSA yasası uygulaması bu olayın ciddiyetini gösteriyor " ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bugün ABD'nin F-16 savaş uçaklarının satışını dondurması halinde Rusya'dan Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın alabileceklerini söylemişti.