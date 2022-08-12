ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İHA şikayeti: 'Rus askerleri İran'da eğitim alıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve İran arasında imzalandığı ileri sürülen İHA transferi anlaşmasının bir parçası olarak bazı Rus yetkililerin İran'da askeri eğitimden geçtiğini öne sürdü.

Söz konusu İHA transferinin yaptırımlara tabii olduğunu kaydeden Bakanlık, "İran'ın İHA'ları kullanması ve yaygınlaştırması konusunda inanılmaz derecede endişeliyiz. Bunlar ABD kuvvetlerine, bölgedeki ortaklarımıza ve uluslararası denizcilik kuruluşlarına saldırmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililer İran'ın Rusya'ya 100'den fazla İHA göndereceği bilgisini paylaşmış, ancak detayları kamuoyuna açıklamamıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Ukraynalı Dışişleri Bakanı ile görüşerek bu iddianın doğru olmadığını aktarmıştı.