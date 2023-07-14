ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Tahıl anlaşmasını uzatmak elzem

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Rusya'nın 18 Temmuz'da bir kez daha sonlandırmakla tehdit ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni genişletmek ve süresini uzatmak elzemdir" ifadesini kullanan Blinken, "aksi takdirde bölgedeki ve gelişmekte olan ülkelerin yüksek gıda fiyatları ve daha fazla gıda kıtlığı yaşayarak bedel ödemek zorunda kalacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Fidan ile görüşme

Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne de değinen Blinken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk etmeye olan taahhüdünü "müttefiklerin coşkuyla karşıladığını" belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de sürekli temas halinde olduğunu, Cakarta'da da görüştüklerini aktaran Blinken İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin bir an önce tamamlanması için Türkiye'yi teşvik ettiklerini ifade etti.

ASEAN gündemi

AA'nın aktardığına göre ABD-ASEAN ilişkilerinde yeni bir dönem başlattıkları mesajını veren Blinken, bölgesel konular, ekonomi, enerji, siber ve deniz güvenliği ile iklim alanındaki işbirliklerinden bahsetti.

Blinken, ABD'nin ASEAN ülkelerinin en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğuna ve bu ülkelerde çok sayıda Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Myanmar'daki askeri rejime, şiddete son vermesi ve ASEAN kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapmaya devam etme konusunda geniş bir destek olduğunu kaydeden Blinken, "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına olan taahhütlerini" de yineledi.

Çin'le görüşme

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile dün bir dizi bölgesel ve küresel mesele hakkında "samimi ve yapıcı" görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ASEAN'daki angajmanının ise verimli olmadığını savunarak, olumsuz bir gündeme odaklandığını ve tüm sorunlardan ABD'yi sorumlu tuttuğunu öne sürdü.