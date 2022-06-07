ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tahıl şantajı yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın yeniden satmak için Ukrayna'dan tahıl çaldığını öne süren raporlara destek veren açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gıda güvenliğine ilişkin konferansında konuşan Blinken, "Rusya'nın kendi kârı için satmak üzere Ukrayna'nın tahıl ihracatına el koyduğuna dair güvenilir raporlar var. Rusya şimdi de kendi ihraç edeceği gıdaları stokluyor" dedi.

Ukrayna'daki savaşın küresel gıda güvenliği üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanındaki tahıl taşıyan gemilerin çıkışını engelleyerek dünyaya "şantaj" yaptığını ileri sürdü.

Blinken, "Şu anda Rusya'nın Karadeniz'deki donanma ablukası, Ukrayna mahsullerinin normal varış noktalarına gitmesini engelliyor. Rusya'nın ablukası nedeniyle Odessa yakınlarındaki ambarlarda yaklaşık 20 milyon ton buğday hapsoldu. Tahıl dolu gemiler Odessa limanında mahsur kaldı" diye konuştu.

Bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya yaptırımların kaldırılması için uyguladığı bilinçli bir stratejisi olduğunu ileri süren Blinken, "Başka bir deyişle, bu tam anlamıyla bir şantaj" ifadelerini kullandı.