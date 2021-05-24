ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu turuna çıkacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli ve Filistinli yetkililerin yanı sıra diğer bölge liderleriyle görüşmek üzere bir Ortadoğu turu gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı Kral Abdullah'la görüşmek üzere sırasıyla Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'a gideceği belirtildi.

Blinken'ın Ortadoğu ziyaretini duyuran ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail ve Hamas arasında son yıllarda görülen en kötü çatışmayı durdurmak için bakandan istekte bulunduğunu" söyledi.

Biden, Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında, "Blinken, İsrail'in güvenliğine kuvvetli bağlılığımız hakkkında İsrail liderleriyle görüşecek. İhmalle dolu yılların ardından yönetimimizin Filistin halkı ve liderleriyle ilişkilerimizi onarma ve onlara destek verme çabalarımıza devam edecek" dedi.

Biden, "Blinken aynı zamanda, Gazze'ye dönük acil yardımlardan Hamas yerine halkın faydalanması ve ileriki aylarda çatışma riskini düşürmek için uluslararası çabaları tartışacak" diye konuştu.