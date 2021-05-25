ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kudüs'teki Filistin konsolosluğunu yeniden açacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Blinken, Filistin Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmenin ardından, Biden yönetiminin Kongre'den "Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım talep edeceğini" söyledi.

Blinken, "ABD'nin Gazze'ye acil felaket yardımı olarak 5,5 milyon dolar sağlayacağını ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) da 32 milyon dolar vereceğini" belirtti.

ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını da duyuran Blinken, İsrail ziyaretinde önceki Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliği'ne de gitti.

Protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, Ramallah'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a karşı gösteri düzenledi.

Ramallah'ın merkezindeki el-Menara Meydanı'nda toplanan Filistinliler, gösteride Filistin bayrakları, İsrail'in son Gazze saldırısına ilişkin fotoğraflar ve ölenleri sembolize eden tabutlar taşıdı.

Ortadoğu turu

Blinken, Ortadoğu turunda ilk olarak İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Blinken, Ramallah'tan Kahire'ye giderek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşmesinin ardından son durağı Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eyman Safadi ile bir araya gelecek.