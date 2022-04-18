ABD: Çin’in Rusya’ya 'olası yardımı'nı yakından takip ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çin'in Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olması halinde Çin'i ciddi sonuçların takip edeceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Price, “Çin, Rusya’ya silah sevkiyatı üzerinde çalışırsa, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olursa bunu sadece biz değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından da ciddi sonuçlar takip edecek” dedi.

Price, Çin’in Rusya’ya olası yardımını yakından takip ettiklerini ancak henüz silah sevkiyatı gözlemlemediklerini söyledi.