ABD: Çin koronavirüs soruşturmasında iş birliği yapmazsa uluslararası izolasyona uğrar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin yönetiminin, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışına ilişkin soruşturmada iş birliği yapmaması durumunda "uluslararası toplumdan izolasyon"la karşı karşıya kalacağını söyledi.

Fox News'a konuşan Sullivan, "Dünyanın tüm ülkelerinin Çin'e siyasi ve diplomatik baskı yapmasını içeren bir diplomatik ön hazırlık içerisindeyiz. Bu temelde, Çin'e nihayetinde iki açık seçenek sunacağız: Ya sorumlu bir şekilde soruşturmacıların pandemini kökenine ilişkin çalışmalarını yapmasına izin verirler, ya da uluslararası toplumdan izolasyonla karşı karşıya kalırlar" dedi.

ABD'nin soruşturma için Çin'e bağlı olmadığını söyleyen Sullivan, "ABD Başkanı, kendi araştırmamızı yapma, kendi istihbarat örgütlerimizin çalışma yapması hakkını saklı tutuyor. Müttefiklerimizle yaptığımız diğer çalışmalarla birlikte, virüsün kökenine inene kadar tüm cepheleri zorlamamızı sürdüreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, virüsün kökenine ilişkin araştırma sonuçlarını hazırlamak için istihbarat kurumlarına 90 gün süre verdiğini ve bir gelişme olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacağını söylemişti.

ABD soruşturması

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın yönetimi, koronavirüsün, Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığını öne sürerek Pekin'i suçlamış ve virüsün kökenine dönük araştırma başlattıklarını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha önce yaptığı açıklamada, virüsün bir laboratuvardan yayılma ihtimali olmadığını belirterek, virüsün yüksek ihtimalle insanlara yabani hayvanlardan geçtiğini söylemişti.