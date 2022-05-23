ABD Büyükelçisi HDP ve İYİP'i ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake bugün HDP Genel Merkezi ve İYİP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. ABD Büyükelçisi Flake, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Flake ayrıca, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le de bir araya geldi.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

Flake'in İYİP Genel Başkanı Akşener ile görüşmesinin ardında İYİP'ten yapılan açıklamada, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" denilerek ABD Büyükelçisi Flake'in "nezaket" ziyaretinde bulunduğu belirtildi.