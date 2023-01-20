ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine bugün ulaşılacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Yellen söz konusu limitten dolayı Hazine Bakanlığı'nın olağanüstü önlemleri bugün uygulamaya başlayacağını bildirdi. (AA)
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ABD borç limitine ulaştı: Olağanüstü önlemler bugün başlayacak
ABD'nin borç limitine bugün ulaşılacağını açıklayan ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakanlığın olağanüstü önlemleri başlatacağını duyurdu.
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine bugün ulaşılacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Yellen söz konusu limitten dolayı Hazine Bakanlığı'nın olağanüstü önlemleri bugün uygulamaya başlayacağını bildirdi. (AA)