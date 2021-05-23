ABD, BMGK'nin Gazze'de şiddeti kınamasına engel oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), son yapılan ateşkese uyulması için İsrail ve Gazze yönetimine çağrıda bulundu.

Taraflara "ateşkese tam uyma" çağrısı yapan BMGK üyesi ülkeler, Gazze başta olmak üzere Filistinli sivillere acil insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

BMGK'nin bir önceki tasarı metninde bulunan şiddeti kınama ifadeleri, söz konusu çağrıda yer almadı.

Bir önceki tasarıda, "Güvenlik Konseyi üyeleri, terör eylemlerinin yanı sıra provokasyon, kışkırtma ve yıkım eylemlerinin dahil olduğu sivillere karşı tüm şiddet eylemlerini kınamaktadır" deniliyordu. Tasarıda, Doğu Kudüs'teki gerilim ve şiddete dönük endişeler de dile getirilmişti.

AFP'nin aktardığına göre, tasarıdaki söz konusu ifadeler, ABD delegasyonunun engellemeleri sonucu kaldırıldı. İsrail, dün yaptığı açıklamada, Washington'u İsrail'e ve vatandaşlarını koruma hakkına sürekli desteği nedeniyle övmüştü.

ABD'nin daha önce de Fransa temsilcilerinin Gazze'deki çatışmaların bitirilmesine dönük çağrı için sunduğu tasarıyı engellediği bildirilmişti.