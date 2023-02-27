ABD: Beyoğlu'nda terör tehdidi ortadan kalktı

Türkiye’deki ABD, Almanya ve Fransa büyükelçilikleri, İsveç’teki Kuran yakma olayının ardından İstanbul'da terör saldırısı riski olduğunu kaydederek vatandaşlarını uyarmıştı.

Beyoğlu bölgesini işaret eden uyarılardan bir ay sonra ABD Büyükelçiliği şimdi de terör tehdidinin ortadan kalktığını duyurdu.

"Sıkıntılar her zaman olacaktır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor.”