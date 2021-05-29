ABD, Belarus ile hava hizmeti anlaşmasını askıya aldı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, ABD'nin Ryanair uçağı olayının ardından Belarus ile hava hizmeti anlaşmasını askıya alacağını söyledi.

Açıklamada, "ABD, 2019 ABD-Belarus Hava Hizmetleri Anlaşması'nın isteğe bağlı uygulamasını askıya alacak" denildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cuma günü ülkenin hava taşıyıcılarına Belarus hava sahasında uçarken "aşırı dikkatli olmalarını" tavsiye etti. Ancak ajans, hava yolları firmalarının Belarus hava sahasına girmesini yasaklamadı.

23 Mayıs'ta Ryanair'in Atina-Vilnius uçağı, bomba ihbarı üzerine Minsk Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bir MiG-29 savaş uçağı uyarı ekibi, uçağa eşlik etmek için hava almıştı. İnişin ardından uçak kontrol edildi ve içinde bomba bulunamadı. Belarus Soruşturma Komitesi, sahte bir bomba uyarısına yönelik bir ceza davası açtı.

Uçaktaki yolcular arasında aşırı sağcı Nexta Telegram kanalının kurucularından Neo-Nazi Roman Protaseviç de vardı. Protaseviç, uçak Belarus başkentine indikten sonra kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Protaseviç'in yanındaki Rus uyruklu Sofya Sapega da beraberinde gözaltına alındı. Pazar akşamı uçak Minsk havaalanından ayrıldı ve Vilnius'a devam etti.

Protaseviç Ukrayna ve Donbass'taki bağımsızlıkçılar arasındaki savaşta Neo-Nazi taburu Azov altında çatışmalara katılmıştı. Protaseviç aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı propaganda kanalı "Özgür Avrupa Radyosu"nda çalıştığı için Batılı yetkililer tarafından "gazeteci" olarak anılıyor.