ABD Başkanı Biden'dan 'marihuana reformu': Af çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyen kişilere af çıkardı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyası süresinde hiç kimsenin marihuana kullandığı ya da üzerinde taşıdığı için hapiste olmaması gerektiğini savunduğunu anımsattı.

Euronews'in haberine göre insanları marihuana kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını kaydetti.

Biden, "Bugün bu yanlış yaklaşıma karşı yeni adımlar atıyoruz. Sadece marihuana taşıdıkları için hüküm giyen kişilerin federal hükümlerini affediyorum." ifadesini kullandı.