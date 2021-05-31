ABD Başkanı Biden: Putin'le insan hakları ihlalleri üzerine konuşacağım

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay İsviçre'de görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le insan hakları ihlalleri üzerine konuşacağını söyledi.

Anma Günü (Memorial Day) vesilesiyle konuşma yapan Biden, "Devlet Başkanı Putin'le birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşerek, ona insan hakları ihlalleri gerçekleştirmesine izin vermeyeceğimizi açıkça söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Biden, insan hakları ihlali konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Beyaz Saray, geçtiğimiz hafta Biden'la Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşeceğini açıklamıştı. Biden, daha önce Putin'le 2011 yılında başkan yardımcısı olduğu dönemde görüşmüştü.