ABD Başkanı Biden Kiev'e gitti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başjanı Zelenskiy'le bir araya geldi.

Bu, savaşın başlamasından bu yana Biden'ın Ukrayna’ya ilk ziyareti oldu.

Biden, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgalinin yıldönümü yaklaşırken, bugün Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek için Kiev'deyim" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü” dedi.

Beyaz Saray: Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bu hafta Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını söyledi" denildi.

Açıklamada, "Biden, Kiev'e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak" ifadelerine yer verildi.