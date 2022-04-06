ABD, Avustralya ve İngiltere hipersonik füzeler geliştirme konusunda anlaştı

Geçen yılın eylül ayında ABD, Avustralya ve İngiltere tarafından Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltıların tedarik edilmesi amacıyla kurulan AUKUS Paktı’nın bugünkü toplantısı ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un katılımıyla gerçekleştirildi. Üç ülke paktın genişletilerek başta hipersonik füzelerin geliştirilmesi ve elektronik savaş kabiliyetleri olmak üzere bazı konularda anlaşmaya vardı.

Üç ülke tarafından ortak yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarının ardında artan militarizasyonun bir parçası olarak hipersonik füzeler konusundaki işbirliğinin anlaşmaya dahil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Toplantıda üç ülke ayrıca, veri paylaşımının geliştirilmesi, savunma inovasyonu, yapay zeka, kuantum teknolojileri, gelişmiş siber alanlar ve denizaltı kabiliyetleri konularında da işbirliği yapmayı taahhüt etti.