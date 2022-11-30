ABD Avrupa'yı Çin'e karşı daha sert olmaya zorluyor

ABD'nin Avrupalı müttefiklerine Çin'e karşı daha sert bir tutum geliştirmesi konusunda baskı yaptığı belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre ABD Ukrayna'daki konumunu Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı çabalarına NATO ülkelerinin desteğini almak için kaldıraç olarak kullanıyor.

Washington, ittifak üyelerinin Çin konusundaki tutumlarını sertleştirmelerini ve Pekin'i "caydırmak" için somut eylemler üzerine çalışmaya başlamalarını istiyor. Gazetenin ABD ile NATO müttefikleri arasındaki görüşmeler konusunda bilgi sahibi iki kaynağına göre Washington son haftalarda bunun için ittifak üyeleriyle kulis faaliyeti yürüttü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinde ana dış politika hedefi olan Çin'e karşı faaliyetlerinin Ukrayna'daki savaş yüzünden karmaşık hale geldiği belirtilen haberde, Washington'un Çin'i yeniden NATO gündeminin üst sıralarına çıkarmaya çabaladığı kaydedildi.

FT'ye konuşan iki isimsiz kaynak, ABD'nin Ukrayna'daki eylemlerini (Kiev'e en çok silah sağlaması ve yardım yapması da dahil) Hint-Pasifik bölgesindeki politikalarına daha somut destek almak için kullanmaya çalıştığını söyledi.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkili kaynaklardan biri "Amerikalıların bu konudaki değişimi dikkat çekici" dedi. "Artık bu konuda harekete geçme zamanının geldiğine karar verdikleri gerçekten çok açık" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Haziran ayında kabul ettiği "stratejik konsept"te Çin'in "sistematik meydan okumaları"na işaret edildiğini hatırlatan aynı yetkili "Bu konudaki görüşmelerimiz devam etmekte" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili NATO'nun bu hafta Bükreş'te düzenlediği dışişleri bakanları toplantısında da "Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu meydan okumaların ve ittifakın direncini güçlendirmenin yollarının ele alınacağını" kaydetti.

ABD'li yetkili "Çin'e birleşik bir Avrupalı yaklaşıma değer veriyoruz ve bunu teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün Bükreş'te başlayan ve bugün sona erecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ABD NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith yaptığı açıklamada ittifakın Çin'in meydan okumalarına nasıl yanıt vereceklerine ilişkin "somut" adımları ittifak içinde düşünmeye başladıklarını söylemişti.

NATO dışişleri bakanlarının toplantısında ittifakın Haziran ayındaki stratejik konseptinde ilk kez tehdit olarak yer alan Çin'e karşı tutumunu sertleştirmesi konusunda bir raporun görüşüleceği belirtildi. Rapor Çin'in askeri gelişmesine ve Pekin'in Moskova ile ilişkilerine odaklanıyor.

'AB eninde sonunda ABD'nin çizgisine gelecek'

FT'nin haberine göre bazı Avrupalı müttefiklerse Çin tartışmasının daha acil ihtiyaç olarak gördükleri ittifakın Ukrayna'ya olan desteğinden uzaklaşmasına yol açacağını savunuyor. Buna ek olarak AB'nin bir yandan Çin ile ticari ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğu, Almanya ve Fransa gibi NATO üyesi AB ülkelerinin de Washington'un Çin'e ilişkin tutumuyla tamamen uyumlu hale gelmekten kaçındığı hatırlatılıyor.

Gazeteye konuşan üst düzey bir AB yetkilisi ise Avrupa'nın eninde sonunda ABD ile daha yakın bir çizgiye geleceğini savunarak "ABD'nin sadece Çin konusunda değil her konuda yönlendirici olma eğiliminde olduğunu" söylüyor ve "Çin ile ABD'nin ortasında tamamen izole mi olacağız? Sanmıyorum" diye ekliyor.