ABD, Almanya ve Çin'den Türkiye'ye taziye mesajı: AB ve Japonya arama kurtarma ekibi gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi.

Biden, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan taziye mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Scholz mesajında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Alman hükümeti ve halkı adına en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Düşüncelerimiz hızla ve tam olarak iyileşmelerini dilediğimiz yaralılarda ve beklenmedik şekilde aile üyelerini kaybeden yakınlarında" ifadesini kullandı. Scholz, Almanya’nın bu felaketin üstesinden gelinmesi için yardım ve desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Alman ordusunun bu insani felaketten etkilenenlere hızlı desteğe hazır olduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi'den mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Şi, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade ederek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.

Ağır can kayıplarına ve maddi hasara yol açan depremleri öğrendiğinde şok yaşadığını belirten Şi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetinizin ve halkınızın afetin etkisini en kısa sürede gidereceğine ve yurdunuzu yeniden inşa edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni Türkiye'ye gönderiyor

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı belirtildi. Ekibin, Türkiye saatiyle yarın saat 06.25'te İstanbul Havalimanı'na varmasının planlandığı belirtilen açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye dilekleri iletildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama etkinliğinde 18 kişilik ön ekibin Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Büyükelçi Güngen, Japonya'nın sahil güvenlik, itfaiye, sağlık personelinden oluşan destek unsurlarının gelecek günlerde Türkiye'ye gönderilmeye devam edeceğini belirtti.

AB üyesi 13 ülke Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke Türkiye'ye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler için arama kurtarma ekipleri gönderecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle ilgili açıklama yaptı. Ujvari, çeşitli üye ülkelerden 10'dan fazla kentsel arama ve kurtarma ekibini seferber ettiklerini bildirdi.

Şimdiye kadar Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya'nın göndereceği yardımların onaylandığını belirten Ujvari, ilaveten Macaristan, İtalya, İspanya, Malta ve Slovakya'nın da yardım teklifinde bulunduğunu söyledi. Şimdiye dek 13 ülkenin yardım göndermesinin söz konusu olduğunu ifade eden Ujvari, durumun gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Ujvari ayrıca AB'nin Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, yetkililer arasında iletişimin sürdüğünü belirtti. Sözcü, AB'nin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic daha önce 10 ülkenin ekip göndereceğini duyurmuştu.

Suriye'deki yıkım

Depremin Suriye'de de geniş bir alanı etkilediğine ve kayıplara yol açtığına işaret eden Ujvari, şu ana kadar AB'nin Suriye'deki yetkili makamlardan destek talebi almadığını, almaları halinde yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Ujvari, AB'nin şimdilik sadece mevcut insani yardım mekanizmaları üzerinden yapılabilecek yardımları değerlendirdiğini kaydetti.

Avrupa'dan yardım teklifleri gelmeye devam ediyor

Avrupalı yetkililer de deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını dile getirmeyi sürdürüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook'ta paylaştığı videoda, Türk halkının Macar halkının dostu olduğunu ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu takdirde Macaristan'dan 50 kişilik ekibin yola çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Twitter'da "Portekiz, dayanışma içinde olacaktır ve ortaklarımızla koordinasyonla yardıma hazırdır", Çekya Başbakanı Petr Fiala da "Çek Cumhuriyeti, 68 kişilik arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardımda bulunacak. Ekipler bugün saat 14.00’te yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ülkesinin yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun talebi üzerine, Fransa Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor. Kurtarma ekiplerinin önümüzdeki saatlerde yola çıkması bekleniyor" paylaşımında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralıya yol açan şiddetli deprem haberleri karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Az önce Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile görüştüm ve en derin üzüntülerimizi ifade ettim. Bu korkunç doğal afetten çok etkilenen insanlar için üzülüyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Bu korkunç saatlerde Türk dostlarımızla yas tutuyor ve onların yanında yer alıyoruz" dedi.

Almanya'nın elinden gelen tüm yardımı harekete geçireceğini ifade eden Faeser, "THW (Alman yardım kuruluşu) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. THW halihazırda acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor ve benim talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halinde" ifadelerini kullandı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi. Ekibe, İtfaiye Teşkilatında görevli, yıkılan binaları destekleme konusunda uzman, üst düzey yetkili bir mühendisin de eşlik edeceği belirtilen açıklamada, ekipte acil müdahale ekiplerine dahil 5 doktor, kurtarma personeli ve Deprem Planlama ve Koruma Organizasyonu (OASP) Başkanının da yer alacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, tüm ekip C-130 tipi bir uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanından yola çıkacak.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ve Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) de Türkiye'ye acil yardım ve ekipler yollayacaklarını duyurdu. İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.

BÇK de yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğunu bildirdi. BÇK, bu yardıma da takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti. Türk tarafının uygun görmesi durumunda BÇK'nin 12 kişilik bir kurtarma ekibi ve 5 eğitilmiş köpeğin Türkiye’ye yollanabileceği ifade edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da "Bu sabah Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremle ilgili haberler bizi derinden üzdü. Bir arama kurtarma ekibi bugün Türkiye için yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Öğleden sonra 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca henüz uçuş saati belli olmayan bir uçakta 65 kişi ve 8 kurtarma köpeği gidecek” ifadelerine yer verildi.