ABD: Afrin saldırısını en sert şekilde kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye'de TSK kontrolündeki Afrin'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Price, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Dün Suriye'nin Afrin kentindeki Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Bu barbarca saldırı çocukların, sağlık çalışanlarının ve ilk müdahale ekibinin canını aldı. Siviller ve hastanelerin de dahil olduğu sivil yapılar herhangi bir askeri faaliyetin hedefi olmamalı. Buna ek olarak, bu hastanenin koordinatlarının, Birleşmiş Milletler'in Suriye'de çatışmayı önleme mekanizmasıyla paylaşıldığını bildiriyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin kuzey batısında son zamanlarda artan şiddetin bir paçasıdır ve son bulmalıdır. ABD, Suriye genelinde ateşkesin yapılması ve şiddetin azaltılması yönünde çağrı yapmaktadır" dedi.

Dün Suriye'de TSK kontrolündeki Afrin'de yapılan bombalı saldırı sonucu 13 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından açıklama yapan Suriye Demokratik Güçleri olayla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.