ABB Meclisi'nde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışması

ABB Meclisi'nde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışma yaşandı.

Gündem dışı söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sabah saatlerinde Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametinde metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle on binlerce vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Yavaş'ın makamını beğenmediğini ve önemsemediğini öne süren Köse, şöyle konuştu:

"Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmamoğlu ile rekabet ediyor. Mesaisinin tamamını ayırdığı cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hülyalara dalıp gidiyor. Mansur Yavaş, Ankara'yı bu uğurda feda ediyor. Ankara'nın belediye başkanı yok arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik. İşte kabile belediyeciliği derken tam da bunu anlatıyordum. Ey Mansur Yavaş, sen sana inananların en büyük hayal kırıklığısın.

Şimdi Ankaralı hemşerilerimizin takdirine sunarak Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nereye aday olmak istiyorsan aday ol. Kemal Bey'i, Meral Hanım'ı ikna edebileceğini, Ekrem Bey'i girdiğin rekabette tuş edebileceğini hayal edebilirsin. Tabii bunlar sizin meselelerinizdir, bizim karışacağımız konular değildir. Ama bizi ilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesinde ciddi bir yönetim krizi yaşandığını artık tüm Ankara yaşıyor. Televizyonları takip etmeyi, acaba aday olacak mıyım diye düşünmeyi, bağımlısı olduğun sosyal medya ile oynamayı bırak. Türkiye'nin başkenti, yarattığın bu boşluğu ve yönetim zafiyetini artık taşıyamıyor. Görevini yap Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı olduğunu, 6 milyon Ankaralının vebalinin üzerinde olduğunu hatırla."