ABB ÇANPAŞ'taki eylem kırıcılığını savundu: 'Bir grup çalışan...'

Ankara Çankaya Belediyesi ÇANPAŞ AŞ'de çalışan temizlik, park ve bahçe ve güvenlik emekçileri kendilerinden habersiz imzalanan toplu sözleşme nedeniyle dün eyleme geçerken, bugün de güvenlik işçileri hariç diğer işçiler iş bırakmıştı.

İş bırakma eylemi sürerken, kent merkezindeki çöpleri toplayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "eylem kırıcılığı" tepkisi gelmişti.

Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çankaya ilçemizde dün gece bir grup çalışanın eylem yapması nedeniyle çöp toplama işlemi gerçekleştirilememiştir" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Üstlenmek zorunda kaldığımız bu görev, emeğe veya hak arayışına müdahale değil" iddiasında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

Çankaya Belediyesi ile ilgili sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmasına rağmen, Çankaya ilçemizde dün gece bir grup çalışanın eylem yapması nedeniyle çöp toplama işlemi gerçekleştirilememiştir.

Özellikle pandemi döneminde yaşanan bu gelişme nedeniyle, halkımızın sağlığı ve kentimizin güvenliği için Çankaya ilçemizde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp toplama çalışmaları yapılmıştır.

Çankaya Belediyemizin gün boyu iyi niyetle sürdürdüğü girişimlerin bir an önce karşılık bulmasını diliyor, bu süreç tamamlanana kadar halkımızın sağlığı için Çankaya Belediyemizin çöp toplama hizmetine destek vereceğimizi bildiriyoruz. Üstlenmek zorunda kaldığımız bu görev, emeğe veya hak arayışına müdahale değil, halk sağlığını önceleyen insan odaklı Belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.