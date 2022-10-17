ABB çalışanları 27 bin lira promosyon aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkanı Melih Gökçek döneminde, kuruma makam aracı olarak verilen ya da bir kısmı taksitler halinde işçilere ödenen banka promosyonları için ilk kez bu dönemde açık ihale yaptı. Geçen yıl ortalaması 3 bin TL olan promosyonlar için ekonominin kötü gitmesi üzerine bankalarla yeniden masaya oturan ABB anlaşmalar sonucunda belediye çalışanlarına 3 bin TL’ye ek olarak 27 bin TL daha ödenmesi kararı çıkarttı.

ABB çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemeleri yapıldı. Karar ve ödemenin ardından ABB çalışanları ve sendika temsilcileri ilk kez tüm promosyon tutarını işçi ve personele aktarma kararı alan Mansur Yavaş’a teşekkür etmek için bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı.