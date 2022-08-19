ABB anketi sonuçlandı: Tarihi 100. Yıl Çarşısı yıkılacak

Ankara Ulus’ta bulunan tarihi 100. Yıl Çarşısı için AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında yıkım kararı alınmıştı. Mansur Yavaş döneminde de benzer şekilde yürütülen politikalara Ankaralı yurttaşların ve meslek örgütlerinin tepki göstermesi üzerine ise yapının korunarak yeniden işlevlendirilmesi için mimari bir yarışma düzenlenmişti. Yarışma kapsamında jüri üyeleri tarafından seçilen projeler bulunmasına karşılık, ABB Başkanı Yavaş Ulus 100.Yıl Çarşısı'nın geleceğini anket yaparak belirlemeye karar vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinde Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı hakkında başlatılan anket sonuçlandı.

28 bin 765 kişi oy kullandığı ankette, katılımcıların yüzde 69’luk kısmını oluşturan 19 bin 959 kişi “Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum” şıkkını tercih etti. Oylamaya katılan kişilerin 8 bin 806’sı yani yüzde 31’i ise “100. Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini tercih ediyorum” dedi.