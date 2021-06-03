AB: Yunanistan'ın göçmenlere karşı ses topu kullanmasından endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın sınırda göçmenleri kaçırmak için ses topu kullanmasından dolayı endişeli olduğunu açıkladı.

Associated Press'in aktardığına göre, Yunanistan polisi, Türkiye sınırındaki göçmenlerin bulunduğu bölgeye zırhlı araçtan sağır edici bir ses çıkaran bir cisim ateşliyor. Uzun menzilli bir ses cihazı olan bu silaha "ses topu" adı veriliyor. Küçük bir televizyon seti büyüklüğünde olan bu cismin çıkardığı sesin jet motorunun sesine denk olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'ın, ses topunu 200 kilometreli Türkiye sınırında yetki almadan düzenli olarak kullandığı bildirildi

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, AB yönetiminin, ses topunun kullanılmasına ilişkin medyada çıkan haberlerden dolayı Atina'ya endişelerini ilettiğini ve bu konuda Yunanistan'dan bilgi talep ettiğini söyledi.

Jahnz, "Yunanistan gibi AB üyesi ülkeler, sınır yönetimi biçimini belirlerken, metotlarının Avrupa'nın temel haklarıyla örtüşmesi gerektiğini bilmeli, buna onur hakkı da dahil. Önlemler orantılı ve temel haklara saygılı olacak şekilde alınmalı. Buna sığınma hakkı ve geri gönderme prensipleri dahil" dedi.