AB yetkilisi Borrell: Tarihin gördüğü en katı yaptırımlar söz konusu olacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ın askeri operasyonu sonrası açıklama yaptı.

Borrell, "Avrupa için 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en karanlık saatler. Tarihin gördüğü en katı yaptırımlar söz konusu olacak. Amacım uluslararası camianın tam kapsamlı bir şekilde durumun ciddiyetini anlaması. Bu gelecekle ilintili. Birlikte olacağız, transatlantik ortaklarımızı destekleyeceğiz. Birlikte olacağız. Hiçbir saldırının siyasi sonucu söz konusu olmamalı. Bu saldırıyı yok saymayacağız. Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğiz" dedi.