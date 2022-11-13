AB ve NATO'dan taziye mesajları

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, İstanbul'daki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını" belirtti.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaşamını yitirenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, "üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını" kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan "şoke edici görüntüler" geldiğini belirterek, "Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini" bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra "zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını" kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi. (AA)