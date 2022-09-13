AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu

Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Çekya, Slovenya, Danimarka, Belçika ve Hollanda, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurdu.

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya’nın bu adıma karşılık verme niyetinde olmadığını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre Çijov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Buna aynı şekilde cevap vermeyeceğiz. Demokrasiye, hareket özgürlüğüne bağlı bir ülke olarak kalacağız. Gelip Rusların gerçekte nasıl yaşadığını ve Rusya’da neler olup bittiğini görmek isteyenler için açık ülke olacağız” ifadesini kullandı.

Bu arada İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan, Ruslara Schengen vizesi vermeye devam ederken Güney Kıbrıs ulusal vize veriyor.