AB Ukrayna tahılının Belarus üzerinden taşınması önerisini reddetti

Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrasında, Ukrayna'nın ürettiği tahıl Karadeniz üzerinden diğer ülkelere ihraç edilemediği için, küresel gıda fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna tahılının Belarus üzerinden ihraç edilmesi önerisinin, Avrupa Birliği (AB) tarafından reddedildiği belirtildi.

The National'a konuşan AB yetkilileri, Ukrayna'nın tahılının Belarus üzerinden ihracının fikrinin reddedildiğini, bunun yerine Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan üzerinden kara ve nehir bağlantılarıyla taşıma kapasitesinin artırılmasının planlandığını söylediler. Ukrayna'da bir sonraki hasat öncesinde, 20 milyon ton tahıl olduğu belirtiliyor.

Demiryolları farklı olduğu için, Polonya üzerinden sevkiyata şüpheli yaklaşılıyor

Bir AB yetkilisi, "Rusya'nın işgalinin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında ihracatı durma noktasına getirmesinin ardından, Polonya'ya karadan yapılan sevkiyatların hızlandırılmasında ilerleme kaydedildiğini" söyledi. Ancak Polonya'daki demiryollarının büyük bir kısmı Sovyetler Birliği döneminde inşa edildiği için, Avrupa trenleri bu yolları kullanamıyor.

Avrupa demiryolları ile Polonya'daki demiryollarının genişliğinin farklı olması, sevkiyat sürecini yavaşlatıyor. Belarus demiryollarıysa modernize edildiği için, Polonya'daki problemin olmayacağı belirtildi. Ancak önerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelmesinin ve Belarus'un Rusya'ya desteğinin, Belarus üzerinden sevkiyatın reddedilmesinin sebepleri olduğu ifade edildi.

Macaristan, Romanya ve Slovakya diğer alternatifler

Ukrayna ile Romanya arasında da malların kara yoluyla veya Tuna Nehri üzerindeki mavnalarla ulaştırılabileceği ve ardından Köstence gibi Karadeniz limanlarından sevk edilebileceği ikinci bir tahıl koridoru kurulmuştu. Ancak bu koridorun yeterli verimde olmayabileceği ifade edildi.

The National'a konuşan bir diğer AB yetkilisi, Rusya'ya petrol ambargosu uygulanmasına engel teşkil eden denize kıyısı bulunmayan Slovakya ve Macaristan üzerinden geçen güzergahların da değerlendirildiğini söyledi.

Ukrayna, deniz koridoru için güvence talep etti

Birleşmiş Milletler, tahıl ihracatı için Rusya ve Ukrayna arasında aracılık teklif ederken, Türkiye de yardım teklifinde bulunmuştu. Ancak Ukrayna hükümeti, Karadeniz üzerinden bir deniz koridoru açmanın güney kıyılarını savunmasız bırakacağını belirterek, önerilere sıcak bakmadı.