AB: Ukrayna Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana işgal ettiği topraklarının yarısını geri aldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Savunma Bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un video konferans yöntemiyle bağlanarak, Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından sahadaki durumla ilgili bilgi verdiğini belirten Borrell, Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgal ettiği topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını aktardı.

Borrell, sağlanan askeri yardımlarının "işe yaradığını" söyledi.

AB'nin bugün başlattığı askeri yardım misyonuna değinen Borrell, "Kombine şekilde, Polonya'da operasyonel düzeyde bir silah eğitim komutanlığı olacak. Almanya'da da özel bir eğitim komutanlığı olacak." diye konuştu.

Şimdiye kadar 20'den fazla ülkenin askeri misyon için kapasitesini teklif ettiğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın ihtiyacı olan şey, daha fazla hava savunma sistemi. Biz de bunu sağlayacağız. Halihazırda sağladığımız sistemleri tümüyle işlevsel hale getirmek için sürekli bir mühimmat akışı var."

Borrell, "Rusya'nın savaşa devam etme niyetini açıkça ortaya koyduğuna" işaret ederek, "Bir yandan belli belirsiz müzakere istediklerini söylüyorlar ama diğer yandan savaş devam ediyor ve yıkım artıyor. Biz konuşurken, Kiev ve diğer Ukrayna şehirleri Rus saldırısı altında." ifadelerini kullandı.

İran'ın Rusya'ya desteği

Ukrayna kuvvetlerinin füzelerin çoğunu düşürdüğünü, "bunların çoğunun İran'a ait olduğunu" öne süren Borrell, "Bunu biliyoruz ve Rusya'ya daha fazla silah vermemesi için İran'a baskı yapıyoruz." dedi.

Borrell dünkü açıklamasında ise "Füzelerle ilgili kanıt yok ama insansız hava araçlarıyla ilgili açık kanıtlar var." diye konuşmuştu.

AB'nin savunma hedefleri

Toplantıda bakanları, Stratejik Pusula'nın ana çıktılarından biri olan "hızlı intikal kuvveti"nin kabiliyetine ilişkin devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirdiğini anlatan Borrell, bu gücün planlandığı gibi 2025'te faal olacağını söyledi.

Borrell, 2023'ün ortasında bir kurtarma tatbikatı yapılmasının öngörüldüğünü, bunun öneminin 2021 yazında Afganistan'dan AB personelini tahliye etme konusundaki olumsuz tecrübeyle anlaşıldığını, daha sonra bu tatbikatların düzenli biçimde yapılacağını dile getirdi.

"Yarının savaşına hazır olmalıyız. Dünkü savaşa değil. Bu, yeni teknolojik yetenekler gerektiriyor." diyen Borrell, bugünkü savunma bakanları toplantısının, bundan sonra AB'nin savunma kapasitesiyle ilgili yıllık şekilde yapacağı toplantıların ilki olduğunu söyledi.

Birliğin savunmadaki durumunu, hedeflerini ve ortak projelerini her yıl değerlendireceğini belirten Borrell, uydu iletişiminden deniz gözetimine şimdilik 100 kadar iş birliği alanının belirlendiğini kaydetti.

Borrell, "Üye devletler 2025'e kadarki süre için 70 milyar avroluk ek savunma harcaması miktarı belirledi." ifadesini kullandı.

Üye ülkelerin Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) bütçesini yüzde 13 oranında artırma konusunda anlaştıklarını bildiren Borrell, "Ancak yalnızca ürettiğimizi temin edebiliriz. Avrupa savunma sanayisini de güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu. (AA)