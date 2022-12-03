AB uçuşlarda aramalara izin verecek

Avrupa Birliği'ndeki (AB) havayolu yolcuları yakında telefonlarını uçuşlarda uçak moduna almadan kullanabilecekler. Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda daha yavaş mobil verilerin yanı sıra 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi.

Bu, yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına geliyor. Ancak bunun nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar net değil.

Üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Bu, insanların uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecekleri anlamına gelmekte. Yani, aramaların yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan internet erişimine de olanak tanınmış olacak.

AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton, planın "insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını" ve Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını söyledi.