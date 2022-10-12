AB: Türkiye ile ilişkiler karmaşıklığını koruyor

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi bugün Avrupa Parlamentosu'na birliğin 2022 Genişleme Raporu'nu sundu. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Varhelyi, savaşla birlikte Avrupa'nın güvenlik planlarının değiştiğini belirterek, AB'ye üyelik müzakerelerine devam eden ülkeler hakkında konuştu.

Genişleme Raporu'nda Balkanlar'ın batısındaki ülkeler, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Türkiye'nin müzakere süreçlerinin durumunun ifade edildiğini hatırlatan Varhelyi, Ukrayna ve Moldova'ya aday üyelik, Gürcistan'a ise potansiyel aday üyelik statüsü verildiğini bildirdi. Ayrıca AB'nin Bosna Hersek'in tam üyelik müzakerelerine devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'yle üyelik müzakereleri

Türkiye ile AB'nin ortak çıkarlar kapsamında diyalog ve iş birliğinin devam ettiğini belirten AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, "Ancak AB'nin Türkiye ile genel ilişkileri karmaşıklığını koruyor" yorumunda bulundu.

Varhelyi, Türkiye'nin temel haklar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi kilit alanlarda sürekli gerileme gözlemlendiğini söyleyen Varhelyi, ülkenin ekonomi yönetimini de eleştirerek, mevcut durumun AB'den uzaklaşma yönündeki "olumsuz eğilimi tersine çevirmediğini" ifade etti.

Varhelyi, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durma noktasındaki konumunu koruduğunu sözlerine ekledi.

AB-Türkiye ilişkileri

Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki rolüne ve tahıl koridorundaki etkinliğine değinen Varhelyi, "Türkiye, temmuz ayındaki buğday anlaşmalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere aracılık etmede kilit rol oynadı. Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli ve güvenilir bir transit ülke olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye, AB için kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Varhelyi, Türkiye ile birçok alanda ortak çıkarlar için diyalog ve iş birliğinin sürdüğünü dile getirdi.