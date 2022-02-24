AB: Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedef alacağız

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Rusya'nın 'stratejik sektörlerine ve bankalarına karşı' yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Von der Leyen, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bugünün ilerleyen saatlerinde Avrupa liderlerine onaylamaları için büyük ve hedefli bir yaptırım paketi sunacağız. Bu paketle, Rusya'nın kilit öneme sahip teknolojilere ve pazarlara erişimini engelleyerek Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedef alacağız. Rusya'nın ekonomik altyapısını ve modernizasyon kapasitesini zayıflatacağız. Ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişimini durduracağız" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan 'ağır yaptırımlar' açıklaması

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı AB, NATO ve G7 ülkelerinin "ağır yaptırımlar" uygulayacağını söyledi.