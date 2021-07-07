AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye ve Kıbrıs açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü "umutsuz bir girişim" diye niteledi ve AB'nin "Maraş konusu da dahil Kıbrıs sorunun çözülmesi için süreci" desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Haziran ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda konuşan Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimin düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

Michel, AB'nin Türkiye'ye yönelik politikasını "yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini" dile getirdi.

Michel Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını ve Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e ev sahipliği yaptıkları Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde AB kurumlarınca anlaşıldığını da hatırlattı.