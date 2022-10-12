AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek için aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği üyeliği başvurusu 2016 yılında kabul edilen Bosna Hersek'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sputnik'in haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.