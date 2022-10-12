Avrupa Birliği üyeliği başvurusu 2016 yılında kabul edilen Bosna Hersek'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Sputnik'in haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek kararı
Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek için aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Haber Merkezi
Avrupa Birliği üyeliği başvurusu 2016 yılında kabul edilen Bosna Hersek'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Sputnik'in haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.