AB Komisyonu Türkiye'ye geri gönderilen göçmen sayısını yetersiz buldu

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın da görüşüleceği AB liderler zirvesi öncesinde basına yansıyan bir rapor, AB Komisyonu’nun şu ana dek Türkiye’ye yönelik sınır dışı sayılarını düşük bulduğunu gösterdi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre AB Komisyonu‘nun, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye sınır dışı edilen Yunan Adaları'ndaki düzensiz göçmenlerin sayısının düşük olmasından rahatsız olduğu belirtildi.

Alman Welt gazetesinin, "Göç ve Mülteci Durumu" adlı güncel ve gizli bir raporuna dayandırdığı haberine göre, içinde bulunduğumuz 2021 yılında bugüne dek kimse Türkiye'ye iade edilmiş değil. Söz konusu rapor, Türkiye'nin 2020 yılının mart ayında koronavirüs salgını gerekçesiyle "yasadışı göçmenler"in iadesine ara verilme uygulamasına devam ettiğini ortaya koydu.

"21 Mart 2016 tarihinden bu yana, AB-Türkiye Anlaşması bağlamında 2 bin 140, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar neticesinde de 601 göçmen iade edilmiştir" bilgisinin paylaşıldığı rapordaki bu veriler, AB Komisyonu tarafından "başarısızlık" olarak değerlendirildi.

Rapordaki verilere göre anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye'den 29 bin 427 kişi, yasal olarak "yeniden yerleştirme" kapsamında AB'ye alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayıp yarın da devam edecek AB Liderler Zirvesi'nde, söz konusu AB-Türkiye Anlaşması'nın uzatılması bekleniyor. AB Komisyonu, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016 yılının mart ayından bugüne Türkiye'ye, bu ülkede yaşayan sığınmacıların bakımı için aktarılan 6 milyar Avroya ek olarak önümüzdeki üç sene için 3,5 milyar Avro daha gönderilmesini tavsiye ediyor. Bu önerinin hayata geçirilebilmesi için Birlik ülkelerindeki ulusal hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor.