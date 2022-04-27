AB Komisyonu Başkanı: Avrupa'da Rus fosil yakıtı dönemi bitiyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus Gazprom şirketinin ruble ile ödeme yapmayı reddettikleri için gaz tedarikini kestiği Polonya ve Bulgaristan'a "AB üyesi komşularının gaz tedarik ettiğini" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada "Kremlin üye ülkeler arasında ayrılık yaratma girişiminde bir kez daha başarısız oldu. Avrupa'da Rus fosil yakıtı dönemi sona eriyor" dedi.

'Ruble olarak ödeme yapmak yaptırımların ihlali'

Von der Leyen, bir gazetecinin Rusya'nın ruble ödeme talebi hakkındaki sorusuna, "Ruble konusunda yönlendirmemiz açık. Sözleşmede bu öngörülmemişse ruble olarak ödeme yapmak yaptırımlarımızın ihlalidir" yanıtını verdi.

Rusya ile sözleşmelerin yüzde 97'sinin avro veya dolar cinsinden ödemeyi "açık biçimde şart koştuğunu" söyleyen Ursula von der Leyen, "Rus tarafının ruble olarak ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz tedarikini kesmesini "şantaj" olarak nitelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu şantaj değil, Rusya tüketicilerine güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Rusya sözleşmelerdeki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Devlet Başkanı kararnamesiyle yeni ödeme yöntemi kararı, ülkelerin bize karşı ekonomi ve finans alanında eşi benzeri görülmemiş dostça olmayan adımlarından kaynaklandı" demişti.