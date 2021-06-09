AB, Kırım'ı hedef alan yaptırımlarını uzatıyor

Brüksel'deki bir diplomatik kaynak Çarşamba günü TASS'a verdiği demeçte, Avrupa Birliği Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi'nin (COREPER) Kırım ve Sivastopol'a yönelik kısıtlamaları bir yıl daha uzattığını söyledi.

Kararın, önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Konseyi'nin resmi onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AB, Brüksel'in "Kırım ve Sivastopol'un yasadışı ilhakı" olarak adlandırdığı duruma yanıt olarak Haziran 2014'te Kırım yarımadası ve sakinlerine kısıtlamalar getirdi.

Kırım halkını hedef alan yaptırımlar, Avrupalı ​​şirketlerin Kırım işletmeleriyle iş yapmasını yasaklıyor, Avrupalı ​​hava taşıyıcılarının Kırım'a ve Kırım'dan uçuşlar yapmasını ve Kırım limanlarını ziyaret eden gemileri yasaklıyor, yarımadaya tam bir ticaret ablukası getiriyor ve AB ülkelerinin Kırım'da ikamet edenlere vize vermesini yasaklıyor.