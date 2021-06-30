AB elçilerinden Rusya'ya ekonomik yaptırımları altı ay daha uzatılma kararı

AB üye ülkelerinin büyükelçileri Çarşamba günü, Rusya'ya yönelik sektörel ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2022'ye kadar uzatılmasını onayladı. Avrupa Konseyi'nin dışişleri bakanları düzeyinde 12 Temmuz'da vereceği resmi kararla, söz konusu uzatma yürürlülüğe girecek.

Kısıtlamaların uzatılmasına ilişkin siyasi karar 24 Haziran'da Brüksel'deki AB zirvesinde alındı.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları altı ayda bir uzatılıyor.

2014 yılında Avrupa Birliği, Ukrayna'daki olaylar ve Kırım'ın Rusya'yla yeniden birleşmesi üzerine Rusya'ya yaptırımlar uygulamıştı. O zamandan beri, bu yaptırımlar defalarca uzatıldı. Vizelerin iptali ve işbirliğine ilişkin yeni bir temel anlaşma görüşmeleri bu süreçte askıya alındı, bazı Rus yetkililerin AB ülkelerini ziyaret etmesi yasaklandı ve mal varlıkları donduruldu. Yaptırımlar kapsamında ayrıca ticaret, mali ve askeri kısıtlamalar getirildi. Buna karşılık, Rusya AB ülkelerinden gıda ithalatını yasakladı.