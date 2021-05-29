AB: Belarus 'demokrasi' olursa 3 milyar dolar borç veririz

AB, Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı desteklediği muhalefete destek amacı amacıyla "yön değiştirmesi" halinde Belarus'a hibeler ve krediler yoluyla 3 milyar avro vereceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, "demokrasiye geçiş” karşılığında fon taahhüdünde bulunurken, rejim değişikliği için topyekün bir çağrı yaptı.

“Mesajlarımız iki yönlü. Belarus halkına: Değişim, demokrasi ve parlak bir gelecek arzunuzu görüyor ve duyuyoruz” diyen AB yöneticisi, “Ve Belarus makamlarına: hiçbir baskı, vahşet veya zorlama, otoriter rejiminize herhangi bir meşruiyet getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar Belarus halkının demokratik seçimini açıkça görmezden geldiniz. Rotayı değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullanan von der Leyen'in sözleri Belarus'un Neo-Nazi Roman Protaseviç'i yakalamasının ardından geldi.

Neo-Nazi çeteci Protaseviç'in yakalanması AB ve ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı. AB liderleri Pazartesi günü Belarus'a karşı bir dizi yeni ekonomik yaptırım üzerinde anlaşmaya vardılar.

Yaptırımların ayrıntıları henüz açıklanmadı. Bir komisyon sözcüsü, Von der Leyen'in Belarus'un AB güdümlü muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya ve diğer AB destekli figürlere "Belarus halkının cesareti ve gücüne duyduğu saygıyı ve hayranlığı ifade ettiğini" yazdığını söyledi.

Sözcü, "Başkan, AB'nin Belarus'ta barışçıl bir demokratik geçişe eşlik etmek için mümkün olan tüm yollarla katılmaya hazır olduğunu iletti ve mektubunda AB'nin demokratik bir Belarus'a 3 milyar avroya kadar kapsamlı ekonomik destek planının ana hatlarını çizdi" dedi.

AB'nin dışişleri yüksek temsilcisi Josep Borrell, AB'den gelen fon teklifinin "rejimin rotasını değiştirmesi için gerçek bir teşvik olması gerektiğini" söyledi.

Ryanair uçak krizi ve yakalanan Neo-Nazi

İrlanda menşeli düşük fiyatlarla uçuş hizmeti sunan havayolu Ryanair'e ait 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferi yapan yolcu uçağı, uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine Minsk Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak Belarus başkentine indikten sonra yapılan bir aramada bu gerçeği doğrulayan herhangi bir bilgi bulunamadı.

Belarus Soruşturma Komitesi, kasıtlı olarak sahte bir bomba korkusuyla ilgili bir ceza soruşturması başlattı.

Minsk daha sonra, Belarus'ta aranan aşırı sağcı "Nexta" Telegram kanalının kurucularından biri ve silahlı Neo-Nazi çete Azov üyesi Roman Protaseviç'in uçağın yolcuları arasında olduğunu belirtti. 1995 doğumlu Protaseviç, kendisiyle birlikte seyahat eden Rusya vatandaşı Sofya Sapega ile birlikte kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Ryanair olayından sonra düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi, Belaruslu hava taşıyıcılarının Avrupa havalimanlarına ve AB hava sahasına uçuş yapmasını yasaklamaya karar verdi. Ayrıca Avrupa hava taşıyıcılarının Belarus toprakları üzerinde uçmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Protaseviç Ukrayna'da devam eden savaşta Neo-Nazi Azov Tugayları altında savaşmış bir aşırı sağcı. Protaseviç aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı propaganda kanalı "Özgür Avrupa Radyosu" memurluğu yaptığı için Batı medyası tarafından "gazeteci" olarak lanse edilen bir figür.