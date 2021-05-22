AA'dan kovulan muhabir: Soruyu sorduğum için özür dilemem

Sanayi Bakanı Varank ile Tarım Bakanı Pakdemirli'ye "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran ve Anadolu Ajansı'ndan kovulan muhabir Musab Turan Instagram üzerinden açıklama yaptı.

Turan, "Sorunun sonunda duygusallaştığım için özür dilerim ama soruyu sorduğum için özür dilemem çünkü AKP'yi herkes bitirmeye çalışıyor" dedi.

Açıklaması şöyle:

"Özellikle babama mahcup olmaktan Allah'a sığınırım. AKP hareketini Sultanbeyli'de başlatan bir isimdir. Bugün yaşananları kısaca özetleyeyim.

Normal haber telaşıyla gündemi takip eden biri olarak oradaydım. Sayın Bakan'ın danışmanı Rıdvan Tezel (Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Basın danışmanı), pişkin bir şekilde kulağıma eğilerek 'soru sormuyoruz' dedi. Benim burada kayışım attı. Orada zaten DHA, AA, TRT Haber var. Bu adamlar zaten size ne sorabiliyor ki? Bir tane soru sordum, baktım bu özgüven hayra alamet değil.

Zaten kendi içimde AKP'nin artık fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. Sayın Erbakan, İnönü, Demirel bunlar nezaket içinde konuşabiliyordu. Ülke siyasetinin rayına girmesi ve huzur ortamı gerekliydi.

Hatamı da kabul ediyorum, sorularını sordun abi neden çocuğunu karıştırıyorsun onu içinde tutsaydım, söylemem şık olmadı. Bu durumun Anadolu Ajansı'nın kurumsal kimliğine halel getirdiğini düşünüyorum.

Çalışma arkadaşlarımı zor durumda bıraktığımı düşünüyorum. Sorunun sonunda duygusallaştığım için özür dilerim ama soruyu sorduğum için özür dilemem çünkü AKP'yi herkes bitirmeye çalışıyor.

İyi giden şeylere kimse bir şey demiyor ama AKP'nin fabrika ayarlarına dönmesi çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanım içinizdeki merhameti uyandırın. Allah bizimledir, lütfen. Saygılarımla."

Turan Bakanlara "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" diye sormuştu.