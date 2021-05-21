AA muhabirinin sorusu sonrası AKP'den ilk açıklama

Anadolu Ajansı muhabirinin Süleyman Soylu'yu hedef alan sorusu sonrası AKP'den ilk açıklama geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" dedi.

Altun, AA'nın muhabiri kovduğuna yönelik açıklamasını paylaşarak "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" ifadesini kullandı.