AA muhabirinin AKP'li babasından açıklama: Tasvip etmiyorum

Bakanlar Pakdemirli ile Varank'a "Ak Parti Süleyman Soylu'dan daha mı küçük" diye soran ve işten atılan Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın AKP'li babası bir açıklama yaptı.

Aliseydi Turan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "21.05.2020 tarihli ulusal basında haber programlarında adı geçen Musab Turan'ın babası olarak sorulan soruyu ve soru şeklini tasvip etmediğimi kamuoyuna deklare ediyorum" dedi.

Turan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kuruluşundan bu güne gururla bu davanın neferi oldum. Parti teşkilatımın her kademesinde bulundum. Duruşumda bir milim sapma olmamıştır. Oğlumun Türkiye kamuoyunu meşgul etmesinden dolayı rahatsız olduğumu beyan eder, saygılarımı sunarım" dedi.