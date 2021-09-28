AA: 'MİT Suriye'de Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi'

AA tarafından MİT'in Suriye'de PKK'ye karşı operasyon düzenlediği duyuruldu.

Haber Merkezi

Anadolu Ajansı MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Haberde "PKK merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın etkisiz hale getirildiği" iddiası yer aldı.