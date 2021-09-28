Anadolu Ajansı MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.
Haberde "PKK merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın etkisiz hale getirildiği" iddiası yer aldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
AA: 'MİT Suriye'de Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi'
AA tarafından MİT'in Suriye'de PKK'ye karşı operasyon düzenlediği duyuruldu.
Haber Merkezi
Anadolu Ajansı MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.
Haberde "PKK merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın etkisiz hale getirildiği" iddiası yer aldı.