AA: Mehmet Aydın'ın ifade işlemi bu gece başlayacak

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, Aydın'ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacağını duyurdu.

Habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evrak, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık sorular hazırlandı.