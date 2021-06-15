Anadolu Ajansı, "Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi" haberini geçti.
Operasyona ilişkin haberde henüz ayrıntılara yer verilmedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AA: IŞİD'in Türkiye sorumlusu yakalandı
IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Kasım Güler'in yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öne sürüldü.
Haber Merkezi
Anadolu Ajansı, "Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi" haberini geçti.
Operasyona ilişkin haberde henüz ayrıntılara yer verilmedi.