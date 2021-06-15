AA: IŞİD'in Türkiye sorumlusu yakalandı

IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Kasım Güler'in yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öne sürüldü.

Haber Merkezi

Anadolu Ajansı, "Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi" haberini geçti.

Operasyona ilişkin haberde henüz ayrıntılara yer verilmedi.

Haber

Sakarya merkezli şirketin mal varlığı donduruldu: IŞİD'e mali destek veriyordu!