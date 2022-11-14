AA: ABD ile Rusya istihbaratı Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde görüştü

CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in Ankara'daki görüşmesinin MİT ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre Türk istihbarat kaynakları, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisi arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirdi.

İstihbarat kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.

Kremlin'den açıklama: ABD'nin isteği üzerine gerçekleşti

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’da gerçekleşen CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasındaki görüşmenin ABD’nin isteğiyle yapıldığını açıkladı.

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini doğruladı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşmayacağına işaret eden Peskov, “Böyle bir müzakere gerçekten gerçekleştirildi. Müzakereler, ABD tarafının inisiyatifiyle yapıldı.” dedi.