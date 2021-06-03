A101 market zinciri 'kredi' vermeye başladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler düzenlemesine göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.

Odatv'nin haberine göre bir sektöre daha el atan A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı. Mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan A101 marketi, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

Öte yandan Türkiye’de pandemiyle beraber derinleşen ekonomik sıkıntılar nedeniyle kredi kartı ve kredi borçlusu sayısı 34 milyona dayanmıştı.