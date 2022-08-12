A101 dijital banka kuruyor

Market zinciri A101'in dijital banka kurulmasına izin verildi. Zincirin yöneticilerinin, ’T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandı.

Resmi Gazete'de yayımlanana göre, BDDK A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101’in mali işlerden sorumlu müdürü Can Ersöz, Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verdi. Buna göre ’T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ ismiyle kurulacak dijital bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.